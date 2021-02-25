تأدية صلاة الجنازة على حسين صبور بمسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

كتب – هانى الحوتى

أدى عدد كبير من أهالى رجل الأعمال حسين صبور الذى وافته المنية اليوم، وعدد من رجال الأعمال وعاملين في الشركة، صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم السبت 27 فبراير 2021 فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد.

ونعت جمعية رجال الأعمال "صبور" والذى كان يشغل منصب الرئيس الشرفى للجمعية.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل المهندس حسين صبور، بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.

ويتقدم اليوم السابع بخالص العزاء لأسرة الفقيد.