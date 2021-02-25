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إقامة عزاء رجل الأعمال حسين صبور السبت فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

الخميس، 25 فبراير 2021 12:22 م
إقامة عزاء رجل الأعمال حسين صبور السبت فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد الراحل حسين صبور
كتب – هانى الحوتى

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أعلنت جمعية رجال الأعمال ، أن عزاء رجل الأعمال حسين صبور الذى وافته المنية اليوم، الخميس، سيكون بعد غد السبت 27 فبراير 2021 فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد.

 

ونعت جمعية رجال الأعمال حسين صبور ، الذى كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للجمعية.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل المهندس حسين صبور، بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

 

وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما، ويتقدم اليوم السابع بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

 

 


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