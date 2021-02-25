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الملكية الفكرية.. تعرف على اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

الخميس، 25 فبراير 2021 07:36 ص
الملكية الفكرية.. تعرف على اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

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وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وفقا لما ورد فى مشروع القانون:
 
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
 
- كافة الخدمات الثقافية.
 
- الملكية الفكرية.
 
- الفنون والآداب.
 
- السياحة والآثار.
 
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
 
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
 
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
 
- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.
 
- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
 
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام.
 
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

لائحة الشيوخ

مجلس الشيوخ

اللائحة الداخلية للشيوخ

مجلس النواب

الملكية الفكرية

السياحة والاثار

الإعلام

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