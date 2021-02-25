اتحاد النقل الجوى الدولى يطلق تطبيقا جديدا يسمح بالسفر بدون حجر صحى

كتب: أحمد علوى

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إطلاق تطبيق جديد في غضون أسابيع، يعد الخطوة الأولى في استئناف السفر الدولي الخالي من الحجر الصحي.

وذكر الاتحاد في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم، الخميس، إن تطبيق السفر الجديد، سيسمح للحكومات وشركات الطيران بجمع المعلومات رقميا والوصول إليها ومشاركتها حول حالة اختبار كوفيد-19 الفردي والتطعيم.

وأعرب نائب الرئيس الأول لـ"إياتا" نيك كارين، عن أمله في أن يضع التطبيق الحد الأدنى من مجموعة المتطلبات للسماح بإمكانية أكبر لوجود نظام بيئي موحد للتشغيل.

ومن المقرر أن تكون الخطوط الجوية السنغافورية أول شركة طيران تقوم بتجربة الأداة على طريق لندن هيثرو من البداية إلى النهاية، كما ستجري 30 شركة طيران أخرى، بما في ذلك طيران نيوزيلاندا، وطيران الإمارات والاتحاد في الإمارات العربية المتحدة، تجارب حتى مارس وأبريل.