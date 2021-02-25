اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 11869 إصابة جديدة بفيروس كورونا و385 وفاة

الخميس، 25 فبراير 2021 08:12 ص
ألمانيا تسجل 11869 إصابة جديدة بفيروس كورونا و385 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 11869 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و414687.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات زاد إلى 69125 بعد تسجيل 385 وفاة جديدة.

 


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