أخبار البورصة اليوم الخميس 25-2-2021

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 25-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

وأعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 28 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سبيد ميديكال، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، أوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، المالية والصناعية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية لاستصلاح الأراضي، الألومنيوم العربية، سبيد ميديكال، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر، جولدن تكس للأصواف، دايس للملابس الجاهزة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسيك للتعدين-اسكوم، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغيف والورق-يونيباك، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 7.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع ، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 48.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3424 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، راية القابضة للاستثمارات المالية، 926.5 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 50750 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 150 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 5 آلاف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 10 آلاف سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 250 أل ف سهم، 200 الف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات عن نتائجخا المالية، وحققت شركة مطاحن مصر العليا، صافي ربح بلغ 52.36 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 65.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 20.4%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتسجل 516.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 530.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

حققت شركة المنصورة للدواجن، أرباحاً بلغت 20.24 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 326.73 ألف جنيه خلال العام السابق له، بنسبة 6096%، على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات، وارتفع صافي إيرادات النشاط خلال 2020 إلى 156.707 مليون جنيه، مقابل 101.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

فوري

قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن صفقة الاستحواذ على حصة إضافية من أسهم رأسمال "فوري بلس" ما زالت في مراحل التفاوض الأولية، وتم الاتفاق بشكل نهائي على رسملة مديونيات الشركة، أمَّا بخصوص الجوانب الأخرى للصفقة، فإنه ما زال التفاوض جارياً للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص قيمة الصفقة وشروطها، وأيّ تفاصيل أخرى خاصة بها بين الأطراف المتعاقدة.