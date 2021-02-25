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بجلسة نهاية الأسبوع..

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 7.4 مليار جنيه

الخميس، 25 فبراير 2021 02:53 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 7.4 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4471 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3424 نقطة. 
 
 

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