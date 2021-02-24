وزير من ميانمار يتوجه إلى تايلاند لإجراء محادثات بخصوص الأزمة

قال مصدر حكومي في تايلاند إن وزير الخارجية الذي عينه الجيش في ميانمار توجه إلى تايلاند اليوم الأربعاء مع تكثيف جيران ميانمار الجهود لحل أزمة بدأت عندما استولى جيشها على السلطة في انقلاب عسكري أول فبراير.

وأضاف المصدر التايلاندي أن الوزير وونا ماونج لوين وصل لإجراء محادثات بخصوص الجهود الدبلوماسية التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع خروج معارضي الانقلاب مجددا إلى الشوارع في ميانمار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية إن الوزير وونا عقد اجتماعا مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا في بانكوك. وتمسك إندونيسيا بزمام المبادرة في الجهود المبذولة لتوجيه مسار للخروج من الأزمة بمساعدة الدول الأخرى في آسيان.

وشهد هذا الأسبوع حشودا ضخمة وإضرابا عاما للتنديد بالانقلاب والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وذلك على الرغم من تحذير السلطات من أن المواجهات قد تتسبب في مقتل البعض.

وتجمع متظاهرون من أقليات عرقية اليوم الأربعاء إلى جانب موظفين من وزارة الطاقة وسط قلق متصاعد بخصوص التأثير الاقتصادي للاحتجاجات وما يرتبط بها من حملة عصيان مدني عن طريق الإضرابات.

وقال وين تين (56 عاما)، وهو صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية في يانجون، "الاقتصاد ليس جيدا.. في حالة ركود.

"سيعود لطبيعته فقط حين يُعيد الجيش السلطة للحزب الفائز في الانتخابات، الذي صوتنا لصالحه بصدق".

وقالت مصادر إن إندونيسيا اقترحت الأسبوع الحالي خطة تركز على أن يبعث أعضاء آسيان مراقبين للتأكد من وفاء الجنرالات بتعهدهم بخصوص إجراء انتخابات نزيهة.

ولم يحدد الجيش إطارا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة لكنه فرض حالة طوارئ لمدة عام عندما استولى على السلطة، وبالتالي فإن من المحتمل أن تكون بعد ذلك.