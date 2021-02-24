اليوم السابع
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"مات لوحده " .. العثور على جثة مسن متعفنة داخلة منزلة بالشرقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:44 م
"مات لوحده " .. العثور على جثة مسن متعفنة داخلة منزلة بالشرقية صورة أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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عثر أهالي قرية سماكين الشرق، فى مركز الحسينية، التابعة لمحافظة الشرقية، علي جثة عجوز متوفي بمنزلة منذ عدة أيام .

وقال الأهالي لــ " اليوم السابع "، إن المتوفي يدعي " السيد سليمان هربيطي " 65 سنة، يعيش بمفرده منذ انفصاله عن زوجته وأبنائه وأنه اختفي عن الظهور المعتاد منذ أيام، وتلاحظ إنبعاث رائحة كريهة من شقته، وبدخول الشقة عثر علية متوفيا فى حالة تعفن  .

وقررت نيابة مركز الحسينية، التحفظ على الجثة بالمشرحة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وملابساتها، وتوالت التحقيقات .

 

 


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