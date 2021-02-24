سيارة طائشة تصيب 4 أشخاص بسبب السرعة الجنونية فى المنوفية.. فيديو وصور

ويقول محمد حامد أحد المصابين: كنت خارج من العمل وذلك لإحضار الطعام لزملائى فى العمل فوجئت ببقدوم سيارة بسرعة جنونية واصطدمت بى وسيارات أخرى وتم نقلى إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وتبين إصابتى بإصابات بالغة فى القدم والزراعين والوجة وقمت بإجراء 3 عمليات.

وتقول زوجة المصاب: فوجئت من الأهالى بإبلاغى بالحادث وتوجهنا على الفور إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وتم إجراء 3 عمليات لزوجى ونحن الآن فى انتظار إجراء عملية ثالثة فى حالة عدم وصول الدم إلى كف الرجل اليمنى. وطالبت الزوجة بحق زوجها بالطرق القانونية.

وأصيب أمس أربعة أشخاص بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام سيارة بأخرى أثناء وقوفها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام سيارة بأخرى أثناء وقوفها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.