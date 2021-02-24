اليوم السابع
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رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يزيل سقف دور كامل مخالف بالمدينة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:38 ص
رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يزيل سقف دور كامل مخالف بالمدينة ازاله مخالفات البناء فى القاهره الجديده
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم  تنفيذ قرار إزالة صب سقف دور كامل مخالف بالقطع أرقام ( 231 - 232 - 233 - 234) بمربع 7 بإمتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم شن حملة مكبرة على مخالفات البناء بالتجمعات (  الأول – الثالث – الخامس )، لرصد وإزالة جميع مخالفات البناء التى تمت بعد صدور قانون التصالح رقم ١٧ لسنة 2019، وذلك فى إطار خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة للقضاء على أى محاولة للمخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملات ستعمم على جميع أحياء المدينة لازالة كافة المخالفات، وأنه سيتم التصدى بكل حزم للمخالفات البنائية، وعدم التهاون مع أى مخالفة أو مظهر من المظاهر العشوائية بالمدينة.

 


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