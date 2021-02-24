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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:12 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس متهم، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

وجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 

 


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