المحكمة العليا فى كوالالمبور تمدد قرار وقف ترحيل مواطنى ميانمار فى ماليزيا حتى 9 مارس

كتب: أحمد علوى

أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور حكمًا يقضي بوقف ترحيل 1200 مواطن من ميانمار متبقين في البلاد حتى 9 مارس المقبل، وذلك عقب ترحيل الحكومة الماليزية 1086 مواطنًا من ميانمار أمس.

وذكرت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الأربعاء، أن الحكومة كانت تخطط لترحيل 1200 مواطن من ميانمار أمس على متن ثلاث سفن بحرية تابعة للجيش في ميانمار.. وسمحت المحكمة الماليزية أمس بوقف ترحيل 1200 معتقل، بينهم طالبي لجوء وأطفال حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وأعلنت إدارة الهجرة الماليزية أمس، بعد ساعات من إصدار المحكمة حكم بوقف قرار الترحيل، أنها نجحت، بالتعاون مع سلطات ماليزية أخرى وسفارة ميانمار، في ترحيل 1086 مواطنًا من ميانمار إلى بلادهم ووصفتهم بأنهم "مهاجرون غير شرعيين".

يذكر أن الجيش في ميانمار استولى على السلطة عقب انقلاب عسكري وقع في أول فبراير الجاري، مما أشعل الاحتجاجات لأسابيع في البلاد.