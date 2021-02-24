القبض على المتهم بالاتجار في البيتكوين بالمنوفية

ضبطت الأجهز الأمنية أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية، لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يقوم من خلالها بالترويج إلى الإشتراك فى عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يتم خلالها تداول العملات الرقمية ( بيت كوين ) وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجارى، على أن يتم تحصيل مقابلها بعملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الإتجار فيها، الأمر الذى يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين فى تلك العملية لحصوله على مقابل مادى نظير ذلك.

وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوى المحفظة التى تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين إحتوائها على بعض العملات الرقمية، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية .