الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع اتفاقية مع شركة نرويجية لإنشاء مجمع للاستزراع المائى

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتفعيل الشراكة بين شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة STERNER النرويجية المتخصصة فى مجالات الاستزراع المائى بنظام الأحواض المغلقة، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الأحواض المُغلقة ( RAS ) بمعدل إنتاج إجمالى 25 ألف طن من الأسماك سنوياً.

وتعد اتفاقية المساهمين خطوة أساسية للبدء فى إجراءات تأسيس الشراكة المرتقبة بين الجانبين عقب الإنتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية وكافة الدراسات اللازمة للمشروع.

ويستهدف التعاون المشترك إنشاء شركة جديدة بالشراكة بين الجانبين لتنفيذ كافة الأعمال التجارية والمشروعات فى مجال الاستزراع المائى القائم على إعادة التدوير (RAS ) من خلال مشروع متعدد المراحل يبلغ إجمالى إنتاجه 25 ألف طن من الأسماك سنويًا، على أن يتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء محطة لمعالجة وتنقية المياه ومفرخات ومعامل بحرية وكلا من مصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك، ومصنع لإعادة تدوير مخلفات العملية الإنتاجية والاستفادة منها لإنتاج الوقود العضوى والأسمدة، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب.

وفى كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بهذه الخطوة الأساسية والهامة لتحويل بنود الاتفاق المبدئى إلى واقع ملموس، مؤكدًا استعداده الدائم لتقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات وتذليل العقبات لضمان نجاح المشروع الواعد، الهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البروتين الحيوانى من الأسماك، وفتح أسواق خارجية للتصدير، علاوة على نقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الجديدة للسوق المصرية.

وأشاد رئيس الهيئة بالجهد المبذول من قبل لجنة العمل المشتركة بين الجانبين عبر سلسلة من اللقاءات والجولات المتعددة لتحديد موقع المشروع، والاتفاق على التفاصيل والبنود المتعلقة بالجوانب الاجرائية، والقيام بدراسات الجدوى الفنية والدراسات المالية والقانونية اللازمة لتكوين الشركة على أساس علمى وصحيح.

وشدد رئيس الهيئة على التزام المشروع بمراعاة الدراسات البيئية من خلال عمل دراسات تقييم الأثر البيئى السابقة، علاوة على مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع (التصميم _ الإنشاء_ التشغيل) باعتبارها نقطة محورية لنجاح المشروع.

من جانبه، نقلGisle Wold Larsen تحيات BJarne E. Pettersen المدير التنفيذى لشركة STERNER وامتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع، مؤكدًا حرص الشركة النرويجية على توفير كافة سبل نجاح المشروع الذى يعد جديدًا على السوق المصرى من الناحية التقنية والفنية وذلك بتوفير أفضل الموارد والعناصر الفنية من جانبهم لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة للتسويق وبيع منتجات المشروع فى الأسواق العالمية والمحلية.

وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندس حسام الطرابيلى رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع عن شركة STERNER النرويجية،Gisle Wold Larsen نيابة عن BJarne E Pettersen المدير التنفيذى للشركة.