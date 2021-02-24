الصين تعلن إطلاق مشروع بحثي بشأن العملة الرقمية بالتعاون مع الإمارات وتايلاند

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن البنوك المركزية للصين والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وسلطة النقد في هونج كونج أطلقت مشروع جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية؛ وذلك لدراسة تطبيق هذا المشروع في مجالات الدفع العابرة للحدود.
وذكر البنك المركزي الصيني ،في بيان اليوم، أن المشاركين سيقومون بتقييم جدوى تطبيق جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية في تحويل رأس المال العابر للحدود وتسوية التجارة الدولية والمعاملات بالنقد الأجنبي، وقضايا أخرى.
وأضاف البيان أن المشروع البحثي سيعمل على توفير بيئة مواتية للمزيد من البنوك المركزية في آسيا والمناطق الأخرى لإجراء بحث على تعزيز قدرة الدفع العابر للحدود لحل مشكلات مثل نقص الكفاءة وقلة الشفافية والتكاليف المرتفعة.
الصين تعلن إطلاق مشروع بحثي بشأن العملة الرقمية بالتعاون مع الإمارات وتايلاندالأربعاء، 24 فبراير 2021 03:54 م
عملات رقمية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن البنوك المركزية للصين والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وسلطة النقد في هونج كونج أطلقت مشروع جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية؛ وذلك لدراسة تطبيق هذا المشروع في مجالات الدفع العابرة للحدود.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزيرة الخزانة الأمريكية: من المفيد دراسة الفيدرالى إصدار عملة رقمية بالدولارالإثنين، 22 فبراير 2021 04:55 م
مطالبات بتنظيم عمل العملات الرقمية بعد تبني 3 شركات عالمية للبتكوينالأحد، 14 فبراير 2021 11:00 ص
يورو بول تعتقل 10 قراصنة سرقوا عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار من مشاهيرالأربعاء، 10 فبراير 2021 12:08 م
تقرير: كورونا تعزز سعى البنوك المركزية فى العالم نحو التحول للعملات الرقميةالإثنين، 08 فبراير 2021 10:17 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة