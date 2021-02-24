اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:32 م
خالد صلاح
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الصين تعلن إطلاق مشروع بحثي بشأن العملة الرقمية بالتعاون مع الإمارات وتايلاند

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:54 م
الصين تعلن إطلاق مشروع بحثي بشأن العملة الرقمية بالتعاون مع الإمارات وتايلاند عملات رقمية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن البنوك المركزية للصين والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وسلطة النقد في هونج كونج أطلقت مشروع جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية؛ وذلك لدراسة تطبيق هذا المشروع في مجالات الدفع العابرة للحدود. 
وذكر البنك المركزي الصيني ،في بيان اليوم، أن المشاركين سيقومون بتقييم جدوى تطبيق جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية في تحويل رأس المال العابر للحدود وتسوية التجارة الدولية والمعاملات بالنقد الأجنبي، وقضايا أخرى. 
وأضاف البيان أن المشروع البحثي سيعمل على توفير بيئة مواتية للمزيد من البنوك المركزية في آسيا والمناطق الأخرى لإجراء بحث على تعزيز قدرة الدفع العابر للحدود لحل مشكلات مثل نقص الكفاءة وقلة الشفافية والتكاليف المرتفعة.


الصين

الإمارات

تايلاند

عملات رقمية

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