الصين تعلن إطلاق مشروع بحثي بشأن العملة الرقمية بالتعاون مع الإمارات وتايلاند

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أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن البنوك المركزية للصين والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وسلطة النقد في هونج كونج أطلقت مشروع جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية؛ وذلك لدراسة تطبيق هذا المشروع في مجالات الدفع العابرة للحدود.

وذكر البنك المركزي الصيني ،في بيان اليوم، أن المشاركين سيقومون بتقييم جدوى تطبيق جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية في تحويل رأس المال العابر للحدود وتسوية التجارة الدولية والمعاملات بالنقد الأجنبي، وقضايا أخرى.

وأضاف البيان أن المشروع البحثي سيعمل على توفير بيئة مواتية للمزيد من البنوك المركزية في آسيا والمناطق الأخرى لإجراء بحث على تعزيز قدرة الدفع العابر للحدود لحل مشكلات مثل نقص الكفاءة وقلة الشفافية والتكاليف المرتفعة.