نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل الفائزة بالمركز الثانى ببطولة الشطرنج

أسيوط هيثم البدرى

أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خالص تهنئته للطالبة مارى وجيه الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة والفائزة بالمركز الثانى فى بطولة الشطرنج.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على استمرار حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والمساهمين بتفوقهم فى رفع اسم جامعة أسيوط فى كافة المسابقات والمحافل المحلية والدولية.

ومن جانبه استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطالبة مارى وجيه عقب إعلان فوزها بالمركز الثانى فردى طالبات فى بطولة الشطرنج وذلك بحضور عدداً من أفراد من أسرتها .

وخلال اللقاء أكد الدكتور شحاتة غريب على تميز الطالبة مارى وجيه ونجاحها فى الجمع بين التفوق العلمى بكونها أحد أوائل دفعتها فى كلية الصيدلة العام الماضى ، مع التفوق فى النشاط وحرصها على ممارسة موهبتها وتنميتها وهو ما يشكل نموذجاً ومثالاً لما يجب أن يكون عليه الطالب الجامعى ودليلاً على عدم تعارض ممارسة الأنشطة الطلابية مع التفوق فى العملية التعليمية بل متكامل المحورين معاً وتعاونهما فى خلق شخصية متميزة للطالب الجامعي، مؤكداً على أهمية دور الإدارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها الفرعية فى مختلف الكليات فى العمل على اكتشاف وإبراز مواهب الطلاب والعناصر المتميزة منهم وتوفير الرعاية والدعم اللازم لهم خلال سنوات دراستهم الجامعية.

وصرح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بطولة الشطرنج للجامعات شهدت منافسة 178 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية تتضمنوا 123 طالب و64 طالبة ، موضحاً أن الطالبة مارى وجيه نجحت فى احتلال المركز الثانى بتسجيلها 18 نقطة وبفارق ضئيل بينها وبين الطالبة شاهندة ناجى من جامعة المنصورة والتى سجلت 18.5 نقطة والتى فازت بالمركز الأول، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشارك الطالبة فى نهاية الأسبوع الجارى فى بطولة العرب وأفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج 2021 والذى الإتحادين العربى والأفريقى للشطرنج أون لاين فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري.

وأشارت الطالبة مارى وجيه إلى أن مشاركتها فى بطولة الشطرنج للجامعات تضمنت منافستها فى 9 جولات خلال بطولة الجامعات المصرية، وهو ما سبقه فوزها بالمركز الأول فى بطولة الشطرنج على مستوى كليات جامعة أسيوط العام الماضي، موجهة شكرها لأسرتها لما قدموه من دعم وتشجيع لها، وكذلك لإدارة الجامعة وأساتذتها بالكلية ، وكذلك للإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة عز الدين المنصورى مدير عام الإدارة ، وأميمة إبراهيم مدبرة إدارة النشاط الإجتماعى، وكلاً نهلة سويفى، وولاء حسنى المشرفتان على نشاط الشطرنج برعاية الشباب.