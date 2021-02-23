متحف شرم الشيخ يقدم تسهيلات لاستقبال ذوى الهمم.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال محمود السروجي، مدير إدارة ذوي الهمم بمتحف شرم الشيخ، أن إدارة ذوي الهمم بالمتحف دعت كل المؤسسات المعنية بخدمة ذوي الهمم للتعاون المشترك ولزيارة المتحف مجانا، بجانب التسهيلات المعدة بمتحف شرم الشيخ لاستقبال ذوي الهمم.



وأضاف مدير ذوي الهمم بالمتحف، في تصريحات له اليوم، أن المتحف مهيأ تماما لاستقبال ذوي الهمم من زواره الأفاضل، ومتوفر لدينا أماكن خاصة لسيارات ذوي الهمم ومنحدرات آمنة (Ramps) للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وحمامات خاصة مهيئة لهم داخل المتحف، فضلا عن مصعد مخصص لكبار السن وذوي الهمم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات الطبية مع الحفاظ على المسافات الآمنة من خلال التباعد الاجتماعي.

كما زار وفد من رجال الأعمال الروس متحف شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء اليوم وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف ومحمد حسنين مدير المتحف، لتفقد صالات العرض المتحفي، والتعرف عليه، وقال محمد حسنين مدير المتحف إن الوفد أجرى جولة إرشادية داخل المتحف واستمع لشرح مفصل عن كافة مقتنيات المتحف وتعرف على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأكد مدير المتحف، أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف خاصة مقتنيات الملك توت عنخ آمون وحرص الجميع على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية، مشيرا إلى أن إدارة المتحف حريصة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا من خلال إلزام جميع رواد المتحف بارتداء الكمامات الواقية مع الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي للمقتنيات الأثرية بالمتحف.



المتحف مستعد لاستقبال ذوي الهمم





ساحة المتحف لاستقبال ذوي الهمم





المتحف مستعد لاستقبال ذوي الهمم





المتحف مستعد لاستقبال ذوي الهمم





المتحف مستعد لاستقبال ذوي الهمم





المتحف مستعد لاستقبال ذوي الهمم

