سينوفارم الصينية تعلن البدء فى تصنيع لقاح ثالث لكورونا

كتبت هند عادل

تسعى شركة سينوفارم الصينية إلى الحصول على ضوء أخضر للاستخدام العام للقاح الثانى لفيروس كورونا، حيث تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على لقاح كورونا الثانى الذى طوره معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، وفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية، وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أن العمل جار أيضًا على لقاح ثالث لكورونا باستخدام تقنية مختلفة سيكون من السهل توسيعها.

وأوضح رئيس المجموعة ليو جينج تشن أنه بعد شهرين فقط من الموافقة على لقاح فيروس كورونا الأول للاستخدام العام، تقدمت شركة الأدوية الصينية سينوفارم بطلب للحصول على موافقة تنظيمية مماثلة لمدة ثانية، مع خطط لإجراء تجارب سريرية على لقاح ثالث.

وتم تطوير اللقاح الثاني من قبل معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة سينوفارم، وكان في المرحلة 3 من التجارب السريرية في بلدان مختلفة منذ يونيو، وتم تطوير اللقاح الأول من قبل معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهو فرع آخر للشركة المملوكة للدولة، وحصل على موافقة مشروطة من السوق في ديسمبر.

وقال ليو: "إن منشأة الإنتاج التابعة لمعهد ووهان لديها طاقة المرحلة الأولى بأكثر من 100 مليون جرعة وستصل القدرة الإجمالية لمنشآت الإنتاج إلى مليار جرعة هذا العام".

وأعلنت شركة سينوفارم فى ديسمبر الماضى أن لقاح معهد بكين فعال بنسبة 79% في الوقاية من فيروس كورونا المصحوبة بأعراض، لكنها لم توضح النتائج أو تنشر بيانات التجارب تمت الموافقة على المنتج للاستخدام العام في الإمارات العربية المتحدة وللاستخدام في حالات الطوارئ في الأرجنتين ونيبال ومصر وباكستان وبيرو.

وقالت شركة سينوفارم في يونيو الماضى إن المرحلتين الأوليين حققتا نتائج جيدة فيما يتعلق بالسلامة ولم تكن هناك أحداث سلبية خطيرة، وقالت أيضًا إن جميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يزيد عددهم عن 1120 شخصًا قد طوروا تركيزات عالية من الأجسام المضادة وقالت الشركة إن جميع المشاركين الذين أعطوا جرعتين بفاصل 28 يومًا طوروا أجسامًا مضادة محايدة، وتم السماح باستخدام اللقاحين في حالات الطوارئ في الصين في يوليو ، وتم تقديم أكثر من 43 مليون جرعة منذ ذلك الحين ، بما في ذلك 34 مليون جرعة في الصين .