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سانوفى الفرنسية تستأنف تجاربها على لقاح كورونا بالتعاون مع جلاكسو

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:30 م
سانوفى الفرنسية تستأنف تجاربها على لقاح كورونا بالتعاون مع جلاكسو سانوفى الفرنسية
كتبت هند عادل

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تستأنف سانوفى الفرنسية وجلاكسو سميث كلاين الإنجليزية تجارب لقاح فيروس كورونا، حيث قامت شركة الأدوية الفرنسية بتصحيح تركيبة اللقاح، التي كانت أضعف مما كان مخططا لها في التجربة السابقة وفشلت في خلق استجابة مناعية كافية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر ، وفقًا لبيان للرشكة اليوم الاثنين حسبما ذكرت وكاله "بلومبرج".

ووفقا لبيان الشركة ستشمل تجارب المرحلة الثانية 720 بالغًا في الولايات المتحدة وهندوراس وبنما ويمكن للمرشح الانتقال إلى دراسات المرحلة المتأخرة في الربع الثاني ويصبح متاحًا بحلول نهاية العام، وستقيم التجربة الحالية ثلاث جرعات مختلفة للقاح.

وواجهت سانوفي وجلاكسو انتقادات شديدة لفشلهما في إيجاد الطريق نحو لقاح فيروس كورونا.

وقالت شركة سانوفى أيضًا إنها وافقت على إتاحة مصنع في فرنسا لشركة Johnson & Johnson لتركيب وتعبئة حوالي 12 مليون جرعة شهريًا من لقاحات كورونا الخاص بتلك الشركة ، بافتراض حصولها على الموافقة التنظيمية، وأبرمت شركة الأدوية بالفعل اتفاقية مع شركة فايزر وبايونتك ووافقت فيها على تنفيذ بعض الخطوات النهائية اللازمة لإنتاج أكثر من 125 مليون جرعة من هذا اللقاح.

ويجمع لقاح سانوفى بين تقنية الحمض النووي المؤتلف التي تستخدمها لصنع لقطات الإنفلونزا مع المواد المساعدة المعززة لجهاز المناعة في جلاكسو.

وقالت سانوفي إنها بدأت أيضًا أعمال تطوير ضد المتغيرات الجديدة للفيروس الذي ظهر ، والتي سيتم استخدامها في المراحل التالية من برنامجها مع شركة جلاكسو.

 


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