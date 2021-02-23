انقلاب سيارة محملة بالأسماك برافد الطريق الدولى فى بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد رافد الطريق الدولى الساحلى الواصل بين مدينتى بلطيم والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بكميات كبيرة من الأسماك، معبأة داخل براميل بلاستيكية، بالقرب من قرية سوق الثلاثاء، في مركز بلطيم.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف في كفر الشيخ بلاغًا، بانقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالأسماك، على الطريق الدولي الساحلي، لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، ودفع مرفق إسعاف بلطيم بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص، إصابة السائق بسحجات وكدمات متفرقة، ونقل إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

كما أسفر الحادث، عن تهشم أجزاء كبيرة من السيارة، والزجاج الأمامي، وسقوط الأسماك والبراميل على الطريق الدولي، وأدى ذلك إلى توقف الحركة المرورية على الطريق لمدة بسيطة، حتى أعيد فتح الطريق، أمام حركة السيارات المارة بعد رفع السيارة المتسببة في الحادث.