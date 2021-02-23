أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وزوجته و10 من أعضاء فريقه تلقوا لقاح كورونا بعد تسجيل أسمائهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس اللبناني عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.
كما دعا ميشال عون اللبنانيين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار كورونا.
وفى وقت سابق، أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن اقتصاد بلاده سيستعيد عافيته، الأمر الذى يقتضى من المؤسسات اللبنانية الاستعداد للتفاعل الإيجابى مع مشاريع النهوض الاقتصادى المرتقبة، لا سيما ما يتطلب تشجيع الاستثمارات.
واستعرض الرئيس اللبنانى - خلال استقباله وفدا من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) - الظروف التي مر بها لبنان وانعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية وزادت من خسائر الدولة والتراجع في إيرادتها على نحو أدى إلى ارتفاع العجز، فضلا عن الظروف الصحية التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعيات أزمة النزوح السوري التي طالت مختلف القطاعات اللبنانية.
وحث "عون" أعضاء الوفد على العمل ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الاقتصاد اللبناني سوف يستعيد عافيته وعند ذلك تكون المؤسسة جاهزة للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي لاسيما منها تشجيع الاستثمارات التي تدخل في صلب مهام المؤسسة.
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