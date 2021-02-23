كتب أحمد عرفة

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وزوجته و10 من أعضاء فريقه تلقوا لقاح كورونا بعد تسجيل أسمائهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس اللبناني عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.



كما دعا ميشال عون اللبنانيين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار كورونا.



وفى وقت سابق، أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن اقتصاد بلاده سيستعيد عافيته، الأمر الذى يقتضى من المؤسسات اللبنانية الاستعداد للتفاعل الإيجابى مع مشاريع النهوض الاقتصادى المرتقبة، لا سيما ما يتطلب تشجيع الاستثمارات.