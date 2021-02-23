التأديبية تلغى مجازاة مسئولة بالبحوث لبراءتها من تهمة التشهير والتطاول على زملائها

كتب أحمد عبد الهادى

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مجازاة "إ.ص.ا" أستاذ باحث مساعد بقسم الوراثة والسيتولوجي بشعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها من تحرير شكوى عام 2019 ضد زملاءها، وبراءتها المحكمة من المساس أو التشهير أو التطاول صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب وسكرتارية محمد حسن.

وطالعت المحكمة الشكوى المقدمة من الطاعنة إلى رئيس المركز القومي للبحوث، والتي ضمنتها ما مفاده وجود خلل وفساد بلجنة المشروعات بالمركز، واختتمت شكواها بأنه في حالة الاستمرار في عدم الاستجابة لشكواها والتحقق منها فسوف تقوم بتصعيد الأمر لتصحيح الأوضاع، وإذ خلت هذه الشكوى من ثمة تطاول أو تشهير أو مساس أو طعن في نزاهة رئيس المركز، وإنما جاءت منصبة على طلب حل المشكلة الموجودة بلجنة المشروعات بالمركز وفق ما ذكرته الطاعنة بصلب الشكوى.

ورأت المحكمة أن الطاعنة استخدمت حقها الدستوري في التقدم بشكوى إلى جهة عملها حال تضررها أو اكتشافها لوقائع معينة تخل بأداء العمل أو تسيء إليه فتقوم بالإبلاغ عنها حتى يتم معاقبة مرتكبها، وحتى لا يترتب عليها الإضرار بمصالح المواطنين، وذلك بهدف إيقاف المخالف من التمادي في مثل هذه المخالفات مما ينفي عن الطاعنة قصد الإضرار بالرؤساء أو الإساءة والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع، مما يتعين إلغاء هذا العقاب لعدم تطاولها، فضلًا عن حقها في الشكوى.