اليوم السابع
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احتفال مكتبة الإسكندرية باليوم العالمى للمرأة فى العلوم ..الخميس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:57 م
احتفال مكتبة الإسكندرية باليوم العالمى للمرأة فى العلوم ..الخميس مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار)، تزامنًا مع اليوم العالمى للمرأة والفتاة فى ميدان العلوم، وذلك الساعة الثالثة مساء يوم الخميس 25 فبراير، عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية – خدمات المعلومات).

وفى هذه المناسبة تستضيف مكتبة الإسكندرية أحد النماذج المشرفة للمرأة المصرية فى العالم، وهى الدكتورة هدى المراغي؛ أستاذ متميز ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكي، جامعة وندسور بكندا، والحاصلة على (وسام كندا) وهو أرفع وسام مدنى بكندا، وأول سيدة فى تاريخ كندا تصبح عميدة لكلية هندسة وسوف تشارك الحضور بأهم محطات مشوار نجاحها والنصائح التى أوصلتها لتلك المكانة المرموقة.

وفى هذا السياق يشير الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية إلى أهمية دور المرأة فى المجتمع، ومدى ضرورة دعم الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولى والمدنى لها فى كافة الأصعدة بشكل عام، وبشكل خاص على دورها الهام الذى تضطلع به فى ميادين العلوم والتكنولوجيا؛ حيث يعد العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية فى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

ويأتى ذلك أيضًا فى إطار حرص مكتبة الإسكندرية على إبراز الدور المؤثر للمرأة المصرية فى المجتمع، فطالما لعبت دورًا مؤثرًا ليس فقط فى السياسة والمجتمع منذ عهد الدولة الفرعونية؛ ولكن أيضًا فى شتى مجالات العلوم، حيث تستمر المرأة المصرية فى إبهار العالم.


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