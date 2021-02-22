اليوم السابع
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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصنفون الوضع النووي الإيراني بأنه "مقلق"

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:54 م
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصنفون الوضع النووي الإيراني بأنه "مقلق" الاتحاد الأوروبي - أرشيفية
رويترز

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قال وزارة الخارجية الفرنسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصنفون الوضع النووي الإيراني بأنه "مقلق".

واليوم الإثنين، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الاثنين إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت البلاد ذلك، مضيفا أن طهران لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية.

ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله "مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20 في المئة. سنزيد ذلك إلى أي مستوى تحتاجه البلاد... قد نزيده إلى 60 في المئة".

وأضاف أن طهران لم تسع قط لامتلاك سلاح نووي لكنها إن أرادت ذلك "فلا أحد بوسعه منع طهران من حيازته".

 
 

 


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