"لقاحات الهواء" لكبار السن تثير الجدل بالبرازيل.. واعتقال ممرضة لحقنها مسنة

فاطمة شوقى

أثارت حالات كبار السن الذين تم تطعيمهم بالهواء غضبا شديدا فى البرازيل، حيث فى الأيام الأخيرة، ظهرت مقاطع فيديو يشاركها أقارب كبار السن الذين تلقوا لقاحات وهمية باستخدام محاقن فراغة أو مزيفة.

انتشرت الصور عبر الشبكات الاجتماعية وبثتها وسائل الإعلام البرازيلية. تُظهر مقاطع الفيديو اللحظة التى يقوم فيها العاملون الصحيون بإدخال الإبر ولكن دون حقن جرعة الدواء، وأصدرت الشرطة المدنية فى ريو دى جانيرو بيانًا يشير إلى أنه إذا أكدت التحقيقات أنه كان هناك تحويل للجرعات أو بعض المخالفات الأخرى، فقد يتم اتهام المهنيين الصحيين بالاختلاس بعقوبات تصل إلى 12 عامًا فى السجن.

وأشارت صحيفة " أو جلوبو" البرازيلية تم بالفعل إيقاف ممرضة عن العمل فى بتروبوليس، وهى مدينة فى ريو دى جانيرو، كما أكدت أمانة الصحة فى تلك المدينة. يظهر الفيديو كيف تتلقى المرأة البالغة من العمر 94 عامًا حقنة بدون لقاح. وأكدت الأخصائية الصحية أن ذلك كان خطأ غير مقصود وأنها لم تكن قد لاحظت وجود مشاكل فى وقت التلقيح.

واتهمت الشرطة الممرضة بالاختلاس، وأوضح المفوض لويس هنريكى بيريرا لوسائل الإعلام البرازيلية أن "تحليل الفيديو يوضح أنها كانت تدرك أنها لا تستخدم اللقاح، حتى لأنها نبهتها واستجوبتها من قبل العائلة وردتها بطريقة ساخرة".

بالنسبة للحكومة المحلية هذه أحداث معزولة. صرح وزير الصحة فى البلدية ألويسيو باربوسا فيلهو قائلًا: "نحن نتفهم أنها خطأ، ولا نريد أن نأخذها إلى جانب الافتراءات التى تثيرها". ورغم تصريحاته، عززوا بروتوكول التطعيمات لتجنب المزيد من حالات "لقاحات الهواء"، حسبما قالت صحيفة باخينا 12 الأرجنتينية.

تعد البرازيل واحدة من أكثر البلدان تضررًا من فيروس كورونا. وتوفى أكثر من 244 ألف برازيلى بسبب كوفيد -19 وتم تسجيل أكثر من 10 ملايين حالة منذ بداية الوباء. الوضع فى البلاد حرج، فهو يمر حاليًا بالموجة الثانية من الإصابات، يموت ما لا يقل عن ألف شخص كل يوم. تتوقع السلطات الصحية أيضًا أن تتكاثر العدوى مع انتشار سلالات جديدة من الفيروس. من ناحية أخرى، فى ريو دى جانيرو (عاصمة الولاية)، أوقفت سلفادور (باهيا) وكامبو جراندى وتيريسينا وكويابا (ماتو جروسو) التطعيم بسبب نقص جرعات الدواء. تم تحصين 2% فقط من السكان.

بينما يواجه الجنرال إدواردو بازويلو - الذى عينه بولسونارو وزيرًا للصحة - انتقادات من مجموعة من رؤساء البلديات البرازيليين المجتمعين فى الاتحاد الوطنى للبلديات الذين يطالبون باستقالته بشكل عاجل. وقالت فى بيان صدر هذا الأسبوع "قيادته لا تعتقد أن اللقاح هو السبيل للخروج من الأزمة ولم تنفذ التخطيط اللازم للحصول على اللقاحات".