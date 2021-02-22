كيف أثرت أزمة الطقس السيىء على مستشفيات تكساس؟

كتب - محمود جلال

تسببت موجة الطقس السىء فى تكساس بالولايات المتحدة فى تأثر مستشفيات تكساس وتأخر إمدادات المياه النظيفة مع تأخير العمليات الجراحية الاختيارية بعد أن أدت موجات البرد القارس، مع العديد من العواصف الجليدية والثلجية، جنوب شرق تكساس إلى أزمة للطاقة، ونقص مياه الشرب، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

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مستشفيات تكساس مع طقس شتوي تدافع للحصول على مياه نظيفة للمرضى

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن سلطات ولاية تكساس أمرت 13 مليون شخص أى ما يقرب من نصف سكان ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة، بغلي ماء الصنبور قبل شربه لأن ضغط الماء المنخفض يمكن أن يسمح للبكتيريا بالتسرب إلى النظام.

وأشارت الشبكة إلى أنه تمت استعادة المياه في مستشفيين، لكن النظام الصحي لا يزال يخطط لطرق لإدخال المياه النظيفة إلى المرضى والموظفين الآخري، و تمت استعادة المياه الآن في مستشفيات تكساس التى فقدت المياه على مدار الأسبوع، ولكن بسبب ترتيب الغليان، مازالت المستشفيات تبحث عن طرق مبتكرة لجلب المياه لدورات المياه وتزويد المرضى والموظفين بالمياه النظيفة.

وشهدت مستشفيات المدينة تدفقا كثيفا لمرضى غسيل الكلى الذين يسعون للحصول على الرعاية بعد إغلاق مراكزهم، وقال كيرك كينج، رئيس العمليات في مستشفى تكساس هيلث تشانل أن جميع مستشفيات تكساس تعمل بكامل طاقتها أو تقترب من طاقتها الكاملة، وتم تخفيض حالاتنا الاختيارية هذا الأسبوع بسبب الطقس.

وأضاف: قد يكون لدى بعض المستشفيات قدرة محدودة في غرفة العمليات الأسبوع المقبل بناء على الآثار المستمرة للبرد التي قد يتم اكتشافها مع وصولنا إلى درجات حرارة أكثر دفئًا، عانت بعض مرافقنا من فقدان الطاقة الكهربائية ونقص إمدادات المياه، مع بعض الأضرار، ولكن تمت معالجة جميع القضايا وحلها.