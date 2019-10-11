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أطباء ينجحون فى إنقاذ طفل ولد دون جلد.. وأمه تحتضنه لأول مرة.. صور

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:30 م
أطباء ينجحون فى إنقاذ طفل ولد دون جلد.. وأمه تحتضنه لأول مرة.. صور الطفل
كتبت إيناس البنا

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نجح فريق من الأطباء من مستشفى تكساس الأمريكية فى زراعة أنسجة جلدية لرضيع يبلغ من العمر  10 أشهر، ولد بمرض نادر تركه دون أي جلد. 
طفل
طفل
 
وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل" فإن الطفل الذى يدعى جابري جراي ولد بجفونه ويديه وقدميه مدمجة معًا وفقد الجلد من كل مكان تقريبًا بجسمه باستثناء رأسه.
 
قام الأطباء بزراعة جلده في مختبر في بوسطن متخصص في ضحايا الحروق، ثم نقلوا جلده الجديد إلى تكساس لإجراء عمليات الزرع، بعد أن  تم تشخيص حالته بأنه مصاب بـ"تشنج الجلد"، وهي حالة لا يوجد فيها جلد عند الولادة.
حالة نادرة
حالة نادرة
 
تحسنت حالة الطفل  بعد عملية زرع الجلد، و لم يعد يأخذ دواء للألم وهو قادر على التنفس بمفرده، ومع ذلك ، فإن جفونه واليد اليمنى والقدم اليمنى ما زالت مدمجة معًا ويجب فصلها جراحًا.
 
وعبرت والدة الطفل عن سعادتها من أنها استطاعت لأول لمس طفلها وضمه إلى صدرها وتقبيله. 
ولادة طفل بدون جلد
ولادة طفل بدون جلد
 
يؤثر التنسج الجلدي الخلقي على حوالي واحد من كل 10،000 طفل، وسببه غير معروف حتى الآن، ولكن العلماء يعتقدون أنه مرض وراثي. 
 
ولكن وفقا لتشخيصات أدق من الفريق الطبى  الجديد اكتشفوا  أن الطفل يعاني من الفقرة الجلدية (EB) ، وهو اضطراب وراثي نادر يؤدي إلى ظهور تقرحات وتنفّس الجلد ، تاركًا قروحًا غير قابلة للعدوى.
 
الطفل
الطفل
 
ويفتقر المصابون بـ EB إلى الكولاجين من النوع السابع - وهو بروتين يسمح للطبقة العليا من الجلد بالربط مع الطبقات السفلية، أدنى حركة به  تؤدي إلى تساقط الجلد بشكل مستمر وثابت.
 
المرض  نادر الحدوث ، حيث تم تشخيص حالة واحدة فقط من بين كل 50000 طفل في الولايات المتحدة ، وفقا لصحة الأطفال في ستانفورد.
 
 

طفل

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دون جلد

البشرة

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