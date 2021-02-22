كلية الطب ومعهد الخدمة الاجتماعية ببنها ينظمان زيارة لمستشفى 57 لسرطان الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت كلية الطب البشري بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، زيارة لمستشفى 57 لسرطان الأطفال تضامنا مع الأطفال المرضى بالسرطان وتخفيف المعاناة عنهم ورسم البسمة على وجوههم وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لسرطان الأطفال تحت شعار "أنا استحق الحياة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، والدكتورة نيرمين عدلى وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى هدهد مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها وبمشاركة، 23 طالبا بجماعة أصدقاء البيئة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلى وكيل كلية الطب، إن الزيارة تأتي فى إطار الدور المجتمعي والإنسانى الذى تضطلع به الكلية لرفع ثقافة التعاون والترابط بين كافة أطياف المجتمع وإزالة ورفع الألم عن المرضى.

وقالت الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة بالمعهد، إن الزيارة لمستشفى سرطان الأطفال تأتي فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسرطان وأنها تأتى بمشاركة طلاب جماعة أصدقاء البيئة الذين قرروا أن يشاركوا الأطفال في مستشفى 57 الاحتفال بهذا اليوم، وأن يزيلوا عنهم آلامهم وأوجاعهم وهمومهم وتقديم الهدايا لهم.

وأكدت، على ضرورة ترابط كافة عناصر المجتمع والمساهمة في مواجهة أية معوقات وصعوبات وحل مشكلات الفئات التى تعانى من مرض أو غيره من المشكلات.

الشباب المشاركون بالزيارة



المشاركون بالرحلة لمستشفى 57