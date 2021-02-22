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عمة عديمة الرحمة تدفع نجلها لقتل ابن شقيقها والشروع في قتل أخيه بالوراق..لايف

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:18 م
عمة عديمة الرحمة تدفع نجلها لقتل ابن شقيقها والشروع في قتل أخيه بالوراق..لايف سيارة إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى اليوم السابع بثًا مباشرًا، في جريمة مقتل شاب والشروع في قتل شقيقه، على يد عمتهما، وابنها، بمنطقة الوراق في الجيزة، بسبب خلافات أسرية، وكشف شقيق المجني عليهما تفاصيل الجريمة، باعتباره شاهد عيان على الحادث، كما أوضحت والدة المجني عليهما الدافع وراء ارتكاب الجريمة. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقه بالوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين هما عمة المجني عليهما ووالدته بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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