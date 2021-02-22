ضبط موظف بالكهرباء استولى على مهمات القطاع وركبها للمواطنين مقابل مبالغ مالية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام وممتلكات الدولة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالشرقية قيام أحد الأشخاص (مسئول شبكة كهرباء بالشرقية) بالاحتفاظ وتخزين مهمات خاصة بقطاع الكهرباء وتركيبها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .

عقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل منزله على المهمات الآتية ( 2 عمود جديد جهد منخفض – 15 عمود قديم – 38 عداد مسبوق الدفع أحادى جديد – عداد ميكانيكى قديم – 23 حامل عمود جديد وقديم – 9 عازل صينى جديد – 7 كلامب جديد قنصول طرد قديم – 2 مفتاح كهرباء مستعمل –كشاف 250 وات قديم – 950 متر سلك جديد – 350 متر سلك قديم – 2 كابل مناول نصف متر قديم ) وبمواجهته إعترف بأن تلك المضبوطات خاصة بمشروع الإحلال والتجديد بطريق الزقازيق / منيا القمح ، وكذا تلك العدادات تم صرفها بمعرفته ولم يقم بتركيبها بقصد التربح من ذلك.