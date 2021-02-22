اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 06:36 م
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رئيس جامعة الأزهر يسلم الطلاب أصحاب الهمم دراجات بخارية.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:34 م
رئيس جامعة الأزهر يسلم الطلاب أصحاب الهمم دراجات بخارية.. صور رئيس جامعة الأزهر يسلم أصحاب الهمم دراجات بخارية
كتب ــ لؤى على

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في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على تذليل الصعاب أمام  أبنائها الطلاب من أصحاب الهمم العالية في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بتسليم عدد من الطلاب دراجات بخارية؛ لمساعدتهم في العملية التعليمية، وتسهيل حرية الحركة لهم في أي وقت من الأوقات، إضافة إلى إدخال السرور على نفوسهم، ورسم البسمة على وجوههم.
 
وسلم رئيس الجامعة كل طالب الملف الشخصي الخاص بدراجته، مشيرًا إلى أنه سعيد أن يرى البسمة تعلو وجوه أبنائه الطلاب، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت من الأوقات. 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تقديم الجامعة كل الدعم لهذه النماذج المتميزة من طلاب جامعة الأزهر، كما قام بتقديم نسخة من القرآن الكريم هديةً لهم، داعيًا لهم بدوام التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية.
 
وفي الختام، وجه الطلاب خالص الشكر والتقدير لجامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا، كما وجهوا الشكر عادل بكر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، على تواصله الدائم والمستمر معهم، وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم في أي وقت من الأوقات.
 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 4.45.44 PM (2)
رئيس جامعة الأزهر يسلم دراجات بخارية لعدد من طلاب الهمم 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 4.45.44 PM (1)
رئيس جامعة الأزهر يسلم دراجات بخارية لعدد من طلاب الهمم 
 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 4.45.43 PM (2)
رئيس جامعة الأزهر يسلم دراجات بخارية لعدد من طلاب الهمم 
 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 4.45.44 PM
رئيس جامعة الأزهر يسلم دراجات بخارية لعدد من طلاب الهمم 
 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 4.45.43 PM (1)
رئيس جامعة الأزهر يسلم دراجات بخارية لعدد من طلاب الهمم 
 
WhatsApp Image 2021-02-22 at 4.45.43 PM
رئيس جامعة الأزهر يسلم دراجات بخارية لعدد من طلاب الهمم 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اصحاب الهمم

درجات بخارية

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