تعرف على استعدادات جامعة الأزهر للوجه القبلى لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أسيوط-هيثم البدري

عقد فضيلة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى اجتماعا بعمداء كليات فرع الجامعة بأسيوط، بحضور عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، وذلك استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتأكد من تمام جاهزية كافة كليات الفرع لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وشدد، على ضرورة تنظيف وتعقيم المبانى وأماكن لجان الطلاب بشكل دوري، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها، والتباعد بين الطلاب فى اللجان، وارتداء الكمامات لجميع القائمين على العملية التعليمية بشكل دائم، وتوفير أجهزة الكشف عن درجة الحرارة للطلاب وتوفير أماكن عزل للحالات المشتبه فيها، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح جميع الطلاب والعاملين بالجامعة، بناء على توجيهات الجامعة فى هذا الصدد برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

وأكد، ضرورة اهتمام الكنترولات بجميع الكليات بأعمال المراقبة على الوجه الأكمل، والانتهاء من أعمال التصحيح فى الأوقات المحددة.

ووجه، بضرورة مراعاة المواصفات المتعارف عليها لورقة الامتحان و ضرورة مراعاة الوقت المناسب للإجابة و تواجد أستاذ المادة فى اللجان؛ لإزالة أى غموض أو تساؤلات متعلقة بالأسئلة.

وتطرق الاجتماع إلى مدى جاهزية الكليات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى فى ظل ظروف التلاحم بين الفصول الدراسية بسبب جائحة كورونا، واستمع فضيلته إلى جميع مقترحات العمداء.