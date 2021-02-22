بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وقعت جامعة قناه السويس، ووكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، حيث وقع البروتوكول كلاً من الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع معمل الأقمار الصناعية للجامعات المصرية، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الهندسة جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية

جاء ذلك بحضور المهندس وسيم عيسى نائب مدير مشروع معمل الأقمار الصناعية للجامعات المصرية والدكتور أحمد سالم منسق المشروع بالجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد زكى عن تقديره الكامل لمشاركة الجامعة بمشروع إنشاء معامل للأقمار الصناعية التعليميةSpace I- Lab مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية؛ موضحا أهمية مواكبة التطورات العلمية، وملاحقة ركب التقدم التكنولوجى الذى تشهده مصر مؤخرا فى جميع المجالات.

وتابع زكى أنه يتم تنفيذ المشروع بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية ، مشيرا إلى إنه من المنتظر الإنضمام فى نظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، أن المشروع تشارك به 31 كلية للهندسة والعلوم من 25 جامعة مصرية بهدف إنشاء 35 معمل للأقمار الصناعية التعليمية بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية .

ويهدف المشروع إلى منح الطلاب والمهندسين حديثى التخرج تدريبا عمليا فى مجال الفضاء، مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسة لتصميم النظم الإلكترونية و النظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما ، بالإضافة إلى عمليات هندسة النظم ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة أن مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية سيوفر منهج نظرى وعملى متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء ، يشمل التمارين و المحاضرات الملحقة بالمعمل لمنح الطلاب الخبرة العملية فى اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية.