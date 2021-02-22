الخارجية الروسية: محبطون من العقوبات الأوروبية بسبب نافالنى

كتب أحمد عرفة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن شعورها بالإحباط من العقوبات الأوروبية بسبب الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال أحد المقربين من أليكسي نافالني المعارض للكرملين إن روسيا لن تفكر في الإفراج عن نافالني إلا إذا تعرضت قيادتها لعقوبات شخصية مؤلمة، وذلك قبل اجتماع لصناع السياسة الأوروبيين في بروكسل اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على فرض عقوبات على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على سجن نافالني.