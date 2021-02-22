اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 10:10 م
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إيطاليا: 274 حالة وفاة و9 آلاف و630 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:48 م
إيطاليا: 274 حالة وفاة و9 آلاف و630 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة كورونا
(أ ش أ)

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أفادت وزارة الصحة الايطالية، الإثنين، بتسجيل 274 حالة وفاة و9 آلاف و630 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفا و992 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونين و818 ألفا و863 حالة، تعافت منها مليونين و334 ألفا و968 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الإيجابية النشطة حاليا 387 ألفا و903 حالة.

 

 


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