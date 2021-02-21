اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق مهرجان الرياضة للجميع بمدينة الخارجة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:05 م
محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق مهرجان الرياضة للجميع بمدينة الخارجة انطلاق مهرجان الرياضة للجميع بمدينة الخارجة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مهرجان الرياضة للجميع بمشاركة الدكتور عماد البناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وعدد من وفود وأعضاء النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية وأعضاء مراكز الشباب والأندية بالمحافظة.

وشهد المهرجان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلق المهرجان بمسيرة للمشي من ميدان الساحة بمدينة الخارجة وصولا للإستاد الرياضي تخللتها الأغاني الوطنية بمشاركة كافة الأعمار السنية للتأكيد على أهمية الرياضة للجميع. وشهد المهرجان عروضا رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية واستعراض للمهارات الفنية والبدنية للمشاركين

وأكد المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في السمو بالأخلاق وخلق جيل قوي من خلال ما ترسخ من مبادئ الطموح والتنافس الشريف وحب الوطن فضلاً عن الترويج للمحافظة سياحياَ من خلال استقبال الوفود الرياضية وتبادل الثقافات.

 


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