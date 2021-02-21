ضبط مخبزين تصرفوا فى 22 شيكارة دقيق بلدى مدعم فى حملة تموينية بأجا بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية ، وتكثيف الحملات التفتيشية ، وعلى رأسها المخابز والتى تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وبجودة عالية حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين، وضبط المخالفين والمتلاعبين فى الدعم السلعى، وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا.

وقد تشكلت الحملات برئاسة وائل الطنطاوى ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة ، بالتعاون مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر، وأسفرت عن ضبط مخبز " م.ج.ع.ن "، بقرية جراح لتصرفها فى 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، ومخبز " ه.ع.ع.ش " بمدينة أجا لتصرفه فى 9 شكاير دقيق بلدى مدعم .

كما تم ضبط مخبز " ش.ر.ال " بقرية الديرس ومخبز " ف.ال.ال " بذات القرية لقيامهما بانتاج خبز ناقص الوزن ، وتم ضبط مخبز " أ.ع.ع " بقرية فيشا بنا ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتم تحرير المحاضر اللازمة .