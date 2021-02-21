اليوم السابع
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شباب من سيناء ينقذون حياة مريض بتوفير 400 ألف جنيه لإجراء عملية زراعة كلى

الأحد، 21 فبراير 2021 08:32 ص
شباب من سيناء ينقذون حياة مريض بتوفير 400 ألف جنيه لإجراء عملية زراعة كلى الشاب أحمد فراج
شمال سيناء - محمد حسين

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أجرى شاب من شمال سيناء، عملية زراعة كلى تكفل بها متطوعون، بعد جمعهم 400 ألف جنيه فى مبادرة خيرية لمساعدة الشاب لإنقاذ حياته، حيث أعلنت أسرة الشاب أحمد فراج، أنه أجرى عملية زراعة الكلية بنجاح وحالته مستقرة، والآن فى غرفته  الخاصة بإحدى المستشفيات بالقاهرة"، وقدموا الشكر لكل من ساهم في هذا العمل ماديا او معنويا أو دعوة.

وكان متطوعون شباب بمركز بئر العبد بشمال سيناء أطلقوا فى يناير الماضى حملة للتبرع لإنقاذ حياة شاب يحتاج 400 ألف جنيه لاستكمال علاجه، وأعلن والد الشاب أحمد فراج سالمان، أن نجله الذى يحتاج عملية زراعة كلى عاجلة، أنه من أبناء قرية عمورية بمركز بئر العبد، وعمره 23 سنة، وهو أب لطفلة عمرها 5 شهور.

وأضاف والده، أن نجله يخضع حاليا لعمليات غسيل كلوى 3 مرات أسبوعيا، والفشل حاليا نهائى فى الكليتين، وأن المطلوب لإستكمال علاجه 400 ألف جنيه، وإستطاع أن يجمع منها نحو 250 ألف جنيه، بجهود المتطوعين المتبرعين وجمع 40 ألف جنيه من أهالى مدينة بئر العبد، موضحا أنه فور علم الأهالى بمعاناة نجله سارعوا بفتح صندوقين تبرع فى مدينة بئر العبد بأحد المحلات وآخر فى قرية " 30 يونيو" غرب المدينة لوصول أهالى القرى إليها، مشير إلى أنه لم يكن يتخيل كل هذا الاهتمام من الأهالى ووجد أن أهل الخير كلا يجود بما يستطيع وكان بينهم من تبرع بـ15 جنيها.

 

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التقرير الطبى للشاب أحمد فراج 

 

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الشاب أحمد فراج 

 

 

 

 

 

 

 


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