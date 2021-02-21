اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفي ومعهد صحي اليوم

الأحد، 21 فبراير 2021 05:00 ص
توقيع بروتوكول تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفي ومعهد صحي اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يوقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بروتوكولًا، اليوم الأحد، لتطوير مبني القنصلية الإيطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفي ومعهد صحي. 
 
وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في أعمال تطوير القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها ليمثل صرح طبي على أعلى مستوى، مؤكدا أنه سيساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد، ويدعم التعاون مع الجانب الإيطالي. 
 
وكان قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن تحويل مبني القنصلية الإيطالية إلي مستشفي يعد إضافة كبيرة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، موكدًا أن  المستشفي ستكون علي أعلي مستوي من الإمكانيات مع الحفاظ علي التراث المعماري والأثري الذي تتميز، مشيرًا إلى أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون الكامل من أجل انجاز ذلك الصرح الطبي الجديد.
 

 


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