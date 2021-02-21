اليوم السابع
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تطهير شوارع وميادين الدلنجات لمواجهة فيروس كورونا بالبحيرة

الأحد، 21 فبراير 2021 04:59 م
تطهير شوارع وميادين الدلنجات لمواجهة فيروس كورونا بالبحيرة تعقيم
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين المحافظة وكافة المنشأت والمصالح ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدى إبراهيم حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى حملات مماثلة للوقوف على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والخاصة بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وخاصةً بالمواقف والكافتريات .

 

 

 


تطهير

شوارع وميادين الدلنجات

مواجهة كورونا

البحيرة

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