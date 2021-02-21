التأديبية: المدير العام المنتدب لا يُعامل تأديبيًا كوظيفة قيادية

كتب أحمد عبد الهادى

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الموظف المنتدب لشغل وظيفة مدير عام -من درجة أدنى منها- لا يُعامَل تأديبيا معاملة المدير العام كوظيفة قيادية من وظائف الإدارة العليا، بل يُعامَل معاملة الدرجات الأدنى من هذه الدرجة.

نظرا لاختلاف النظم التأديبية من حيث الاختصاص بالتحقيق والمحكمة المختصة ونوع الجزاء بالتبعية حسب الدرجة الوظيفية للموظف (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17630 لسنة 57 بجلسة 1/7/2013) .

جاء ذلك في حكم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم اختصاصها بنظر دعوى مقامة ضد مدير عام .

وتضمن الحكم إحالة دعوى اتهام ٤ مسئولين بمديرية الزراعة بالجيزة سابقين ، ارتكبوا مخالفات بإدارة التعاون بمركز العياط بالإدارة الزراعية بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص ، لعدم اختصاصها بنظرها والفصل فيها

ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منعقدا الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها، وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.