التأديبية: المدير العام المنتدب لا يُعامل تأديبيًا كوظيفة قيادية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الموظف المنتدب لشغل وظيفة مدير عام -من درجة أدنى منها- لا يُعامَل تأديبيا معاملة المدير العام كوظيفة قيادية من وظائف الإدارة العليا، بل يُعامَل معاملة الدرجات الأدنى من هذه الدرجة.
نظرا لاختلاف النظم التأديبية من حيث الاختصاص بالتحقيق والمحكمة المختصة ونوع الجزاء بالتبعية حسب الدرجة الوظيفية للموظف (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17630 لسنة 57 بجلسة 1/7/2013) .
جاء ذلك في حكم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم اختصاصها بنظر دعوى مقامة ضد مدير عام .
وتضمن الحكم إحالة دعوى اتهام ٤ مسئولين بمديرية الزراعة بالجيزة سابقين ، ارتكبوا مخالفات بإدارة التعاون بمركز العياط بالإدارة الزراعية بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص ، لعدم اختصاصها بنظرها والفصل فيها
ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منعقدا الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها، وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
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