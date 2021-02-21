اليوم السابع
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أبرز 7 أسباب فى ارتفاع نسب الزيادة السكانية في مصر.. تعرف عليها

الأحد، 21 فبراير 2021 07:26 ص
أبرز 7 أسباب فى ارتفاع نسب الزيادة السكانية في مصر.. تعرف عليها الزيادة السكانية
كتب محمود العمرى

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تشكل المسألة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، فإنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، ويرصد اليوم السابع، أسباب الزيادة السكانية في مصر:
 
1- العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر
2- ختان الإناث
3- تفضيل إنجاب الذكور
4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة
5- عدم الاكتفاء بطفلين
6- ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري مرتبطة بالعزوة والسند.
 
 

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