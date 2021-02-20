5 فوائد صحية لـ "فيتامين سى" للبشرة.. أبرزها يوحد لونها ويمنع التجاعيد

كتبت هند عادل

يحتاج جسم الإنسان إلى العناصر الغذائية ليعمل بكفاءة، يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية إلى العديد من الحالات الصحية والأمراض وتكون الآثار طويلة الأجل وقصيرة المدى، يتطلب جلد الإنسان وحده قدرًا كبيرًا من العناية، يلعب كل عنصر غذائي دورًا مختلفًا في العناية بالبشرة، وفيتامين سي مهم للحفاظ على بشرة صحية ومن مزايا فيتامين سي أن فرص التعرض لرد فعل بسبب استخدامه منخفضة هذا يعني أنه يمكن أن يكون آمنًا وفعالًا لجميع أنواع البشرة تقريبًا.

فوائد فيتامين سي للبشرة



يوفر الترطيب: الترطيب ضروري للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، يمكن أن يكون لفيتامين سي آثار ترطيب وترطيب هائلة على الجلد.

يضيء البشرة: يمكن أن يوفر فيتامين سي تأثيرات مشرقة على البشرة مما ينتج عنه بشرة صحية ومتوهجة يمكن أن يساعد أيضًا في توحيد لون البشرة.

يحسن نسيج الجلد: يمكن أن يساعد فيتامين ج في تحفيز إنتاج الكولاجين يمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في تحسين ملمس الجلد بسبب انخفاض ترهل الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يمكن أن يكون له آثار إزالة التصبغ: يمكن أن يساعد فيتامين C في مكافحة فرط التصبغ الذي ينتج عنه بشرة أكثر إشراقًا يمكن أن يساهم أيضًا بشكل كبير في تقليل الهالات السوداء.

يمنع أضرار أشعة الشمس: يمكن أن تتسبب أشعة الشمس في تلف الجلد يمكن أن يساعد فيتامين سي في مكافحة أضرار أشعة الشمس بسبب وجود مضادات الأكسدة فيه، كما يمكن أن يساعد فيتامين سي أيضًا في علاج حروق الشمس.

بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تضمين فيتامين سي في روتين العناية بالبشرة:



الأمصال: يمكنك محاولة اختيار مصل يحتوي على فيتامين سي كأحد مكوناته هذا يمكن أن يكون له تأثيرات ترطيب هائلة على بشرتك.

المرطبات: يجب أن يشتمل روتين العناية ببشرتك بالتأكيد على مرط. ابحث عن المرطبات التي تحتوي على فيتامين سي في تركيبتها لتغذية بشرتك بعمق.

النظام الغذائي: يعد تناول نظام غذائي متوازن طريقة فعالة لإدراج العناصر الغذائية الأساسية في نمط حياتك، تناول أطعمة مثل البرتقال والكيوي لأنها غنية بفيتامين سي.