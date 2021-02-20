اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 07:55 م
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محكمة روسية تدين معارض الكرملين نافالني بالتشهير

السبت، 20 فبراير 2021 07:42 م
محكمة روسية تدين معارض الكرملين نافالني بالتشهير نافالنى
(رويترز)

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 قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن محكمة روسية أدانت معارض الكرملين أليكسي نافالني اليوم السبت بالتشهير بأحد قدامى المحاربين في قضية يقول إن السلطات استغلتها لتشويه سمعته.، وقضت المحكمة بتغريم نافالني 850 ألف روبل (11 ألف دولار).

واتهمت السلطات نافالني بالتشهير بالمحارب القديم، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، لظهوره في مقطع فيديو دعائي أيد إصلاحات دستورية في العام الماضي.

وتسمح الإصلاحات التي أُقرت في استفتاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمنافسة على الرئاسة لفترتين إضافيتين بعد عام 2024 إذا أراد ذلك.

وفي وقت سابق اليوم السبت خسر نافالني استئنافا لحكم صادر بسجنه في قضية أخرى.

 

 

 


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