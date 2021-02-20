عمليات التطعيم عالميا تجاوزت 200 مليون جرعة قرابة نصفها فى دول مجموعة السبع

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن عمليات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، عالميا تجاوزت 200 مليون جرعة قرابة نصفها في دول مجموعة السبع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت إن التأخر في توفير اللقاحات يسمح للفيروس بمزيد من التحورات، ودعت مصنعي اللقاحات مشاركتها بياناتهم.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس من الشعور بالطمأنينة نتيجة انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم للأسبوع الخامس على التوالى.