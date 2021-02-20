اليوم السابع
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عمليات التطعيم عالميا تجاوزت 200 مليون جرعة قرابة نصفها فى دول مجموعة السبع

السبت، 20 فبراير 2021 01:07 م
عمليات التطعيم عالميا تجاوزت 200 مليون جرعة قرابة نصفها فى دول مجموعة السبع لقاح فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن عمليات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، عالميا تجاوزت 200 مليون جرعة قرابة نصفها في دول مجموعة السبع. 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت إن التأخر في توفير اللقاحات يسمح للفيروس بمزيد من التحورات، ودعت مصنعي اللقاحات مشاركتها بياناتهم.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس من الشعور بالطمأنينة نتيجة انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم للأسبوع الخامس على التوالى.
 
وأدرجت منظمة الصحة العالمية مؤخرا اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة (أسترا زينيكا) وجامعة أكسفورد ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، ما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح الرخيص نسبيا لدى الدول النامية.
 

 


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