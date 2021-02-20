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طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية غدا والصغرى بالقاهرة 9

السبت، 20 فبراير 2021 12:35 م
طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية غدا والصغرى بالقاهرة 9 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

 

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء.

 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.


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