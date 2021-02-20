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تحسن مؤقت بحالة الجو اليوم وغدا وتوقعات بعدم استقرار الطقس بدءا من الاثنين

السبت، 20 فبراير 2021 11:47 ص
تحسن مؤقت بحالة الجو اليوم وغدا وتوقعات بعدم استقرار الطقس بدءا من الاثنين حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم وغدا تحسنا نسبيا ومؤقتا على كافة الأنحاء، حيث تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتكون خفيفة وغير مؤثرة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الاثنين 22 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021 سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء .

وتشهد البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

 


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