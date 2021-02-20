تنفيذ 17 قرار إزالة إشغالات ومخالفات بناء بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قاد عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد لمحافظة بورسعيد واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات هدم وإزالة تحويطات من الطوب والحديد و10 قرارات هدم وإزالة إشغالات وتعديات بالمنطقة، شملت إزاله أكشاك ثابته ومتحركة من الطوب والصاج والخشب وطاولات للبلياردو وسلالم من الطوب خارج خط التنظيم.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي أنه تم ازاله عدد من التحويطات الحديدية حول نوافذ وبلكونات الطوابق الأرضية لإلزامهم بالمقاسات القانونية لهذه التحويطات.

وتابع قاسم بأنه سيتم إزالة كافة الاشغالات بالمنطقة والاكشاك غير المرخصة والالتزام بالمساحات القانونية المرخص بها للتحويطات حول محيط البلكونات فضلا عن إزالة كافة المخالفات بالمنطقة التى تعد إحدى المناطق التى تم تطويرها ضمن جهود الدولة لإزالة المناطق العشوائية التى يجب الحفاظ عليها من التشويهات التى يلحق بها بعض السكان مخالفات من بينها البناء خارج خط التنظيم ووضع أكشاك غير مرخصة .

وشدد رئيس الحى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة المخالفات والتعديات بالمنطقة للحفاظ على ما تم من أعمال تطوير بها وما يتم حالياً من أعمال تطوير بعدد من الشوارع والمناطق الواقعة داخل نطاق الحى.

شارك في تنفيذ الحملة مجدى عزت سكرتير الحى والمهندس علاء عبد المجيد مدير إدارة التنظيم، وأحمد سعيد مسئول التنظيم وعلاء عبد الغفار مدير إدارة الإشغالات وحامد موسى مدير إدارة العلاقات العامة وجيهان الليلى وكيل أداره العلاقات العامة ومحمد العسيلى مشرف المتابعة.