المؤبد لـ3 بتهمة قتل طالب بالإعدادية إثر خلاف سابق على لعب الكرة

الدقهليه شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس الدائرة، في القضية رقم 8771 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1365 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة، والمتهم فيها كلا من المرسى م 58 سنة ونجليه رضا 30 سنة عامل، ومحمد 33 سنة، وإسلام أ 36 سنة، والمتهمين بقتل كريم عادل على 15 سنة بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة، وذلك أثناء لهوه أمام منزلهم فى شهر مايو من العام الماضى ببراءة المتهم الأول والمؤبد للثلاثة الآخريين.

وكانت المحكمة قد استأنفت اليوم نظر القضية حيث استمعت إلى مرافعة الدفاع ومحامى اسرة المجنى عليه حيث طالب محمد حسين نيل محامى المجنى عليه بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا لأنهم قاموا بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد وانتظروه وقاموا بالاعتداء قاصدين قتله.

وتعود الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع طالب داخل قرية البقلية وإصابة زميل له على يد جيرانهم.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كريم عادل على طالب بالصف الثالث الإعدادى نتيجة طعنه نافذة بالرقبة بسلاح أبيض وإصابة زميله كريم حيث تبين ان المجني عليه كان يلعب أمام منزل المتهمين بقرية البقلية مع زميله المصاب واولاد عمه وبعد مطالبة الجاني للمجني عليه وزميله بالكف عن اللعب وترك المكان نشبت مشادة بينهم وقام المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وزميلة، الا انه لقي مصرعه متأثرا بإصابته فيما أصيب زميله بجروح قطعية وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التى احالتهم إلى المحاكمه الجنائية.